Cagliari, a San Benedetto un nuovo mercato con terrazza panoramica e una piazza per il quartiere

Cagliari, nel 2026 nuovo mercato a San Benedetto con aree pedonali e terrazza ristorante. Ok della giunta comunale al progetto definitivo per il mercato. I lavori partiranno alla fine dell’anno, dopo il trasferimento dei box nella nuova struttura provvisoria di piazza Nazzari, a due passi dal Teatro Lirico.

La riqualificazione del mercato di San Benedetto darà un nuovo volto alla struttura per potenziarne la fruibilità permettendone un utilizzo più moderno. E prevede anche di riorganizzare gli spazi esterni per regalare nuova luce a un importante tassello del quartiere .

L’edificio oggi risulta privo di uno spazio urbano di qualità, di una piazza pensata per ospitare attività esterne al mercato o eventi collaterali, dove è possibile rivivere i temi propri del luogo di scambio, di incontri e trattative. La riqualificazione prevede la riorganizzazione delle vie di accesso e di sosta al mercato tramite lo spostamento dell’area parcheggio, mantenendo solo pochi posti indispensabili.

Inoltre la realizzazione della nuova piazza del mercato è accompagnata dalla sistemazione pedonale delle aree adiacenti e da una rimodellazione del terreno che, oltre a liberare le parti interrate dell’edificio, consentirà di pianificare e riorganizzare lo spazio con nuovi stalli per le bancarelle, luoghi di sosta, giochi.

Una nuova piazza del Mercato nascerò nello spazio compreso fra l’edificio del mercato stesso e i palazzi di via Pacinotti e verranno sistemate come spazi pubblici le aree limitrofe, comprese fra le nuove aree pedonali del mercato e le vie Cocco Ortu, Bacaredda e Tiziano.

La piazza ricavata grazie alla modellazione del terreno è articolata in un’area piana davanti al mercato collegata a via Bacaredda con una morbida gradinata che la pone al riparo dall’intenso traffico ad alto scorrimento, su cui affacciano comodamente gli ingressi e i negozi ai piedi degli alti palazzi di via Pacinotti. Nei lati longitudinali il dislivello è risolto con una delicata modellazione del terreno che “invita l’ingresso al Mercato e lo interpreta come elemento di attraversamento e connessione tra le due vie commerciali Tiziano e Cocco Ortu”.

Inoltre il progetto ha l’obiettivo di trasformare il mercato in uno spazio polivalente per ospitare altre attività oltre quella commerciale, proponendosi come un nuovo punto di aggregazione aperto alla città, cercando di coprire quasi tutte le ore del giorno, prevedendo, “anche attività legate alla tradizione locale con declinazione turistico-culinaria del luogo”. E cioè attività legate alla cucina tipica cittadina legata al consumo dei prodotti locali. Decisivo in quest’ottica il ruolo che svolgerà la terrazza del mercato che diventa praticabile al pubblico, come nuova piazza urbana in quota.

Il piano di copertura, riconfigurato in una grande terrazza praticabile, potrà essere allestito con spazi di ristoro e di incontro che consentano di prolungare l’attività del mercato anche nelle ore serali ed il recupero dell’invenduto attraverso cicli di offerta del prodotto locale tradizionale del mercato civico.