Cagliari, a Monte Mixi via le auto e piazza nel nuovo polo sportivo: apertura entro l’estate

Un grande villaggio sportivo che mette in relazione gli impianti di Monte Mixi al Parco degli Anelli di Sant’Elia e alla zona del futuro stadio del Cagliari. E all’interno della quale si aprirà una piazza nell’attuale tratto di via dello Sport tra il palazzetto dello Sport e via Pessagno che sarà pedonalizzato, impreziosito da arredi urbani. Sarà tutto pronto dopo l’estate, stando a quanto è emerso oggi nel corso del sopralluogo della commissione Lavori pubblici che si è svolta proprio a Monte Mixi. All’interno del villaggio sportivo ci sono numerose strutture sportive quali il Palazzetto dello Sport, le Palestre A e B, il Pattinodromo, lo Stadio Comunale di Atletica ed ulteriori strutture, come l’impianto sportivo denominato “Ex Palaboxe”.

In origine il progetto prevedeva la rimozione delle recinzioni del palazzetto dello sport e dell’ex palaboxe per favorire la visione di un unico complesso sportivo. Ma alcune rigidità burocratiche hanno costretto gli uffici a rivedere il progetto e la continuità probabilmente sarà spezzata. Resta in piedi invece la grande piazza sportiva di via dello Sport con una pavimentazione unificante realizzata con triangoli colorati in diverse tonalità di blu e bianco che renderanno lo spazio “unificato, dinamico e tridimensionale”, anche grazie agli arredi, le aree attrezzate ludiche e sportive, gli spazi socio ricreativi, il percorso espositivo e l’area relax.