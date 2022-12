Scatta l’operazione Capodanno sicuro a Cagliari, e la polizia è in prima linea per quanto riguarda i botti, il consumo smisurato di alcolici e, in generale, la sicurezza. Gli agenti saranno presenti in tutta la zona del concertone di Blanco, e ci sono regole e consigli da seguire divieti da rispettare. Niente guida dopo il brindisi per evitare incidenti, cinture allacciate anche nei sedili posteriori, rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza, e occhi sulla strada e non sugli smartphone. Per quanto riguarda i petardi e i botti, divieto assoluto di utilizzo nella zona del concerto. A dirlo è il questore Paolo Rossi. Attenzione massima soprattutto ai botti illegali, se le lettere CE nell’etichetta sono attaccate bisogna starne alla larga. E occhio al “pallone di Messi”, due chili e mezzo di esplosivo in grado di abbattere una stanza. A Cagliari, per fortuna, ordigni simili non ne sono stati ancora trovati. L’invito della questura, dopo due anni segnati da lockdown e restrizioni, è quello di festeggiare il 2023 senza eccessi.

Catia Paganelli, drigente della sezione della polizia Stradale di Cagliari, insieme al collega dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della questura Massimo Imbimbo e l’assistente capo coordinatore del nucleo Artificieri Andrea Basile hanno fornito tutti i consigli e gli avvisi per un 31 dicembre sicuro in città.

