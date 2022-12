Meglio tardi che mai, si potrebbe dire. A sette giorni esatti dal Natale 2022 il Comune installa, con un grosso ritardo, i due maxi alberi. Uno in piazza Garibaldi, l’altro in piazza Italia a Pirri. Costo? Cinquantamila euro, dopo gli intoppi avuti con una ditta l’amministrazione comunale è riuscita a rispettare, all’ultimo, la tradizione. A confermarlo è l’assessore comunale del Turismo, Alessandro Sorgia: “Non si poteva lasciare la città di Cagliari senza i tradizionali alberi di Natale in iazza Garibaldi e in piazza Italia, peraltro fortemente voluti fin dall’insediamento di questa Giunta comunale. Abbiamo dovuto superare degli ostacoli di carattere tecnico ma ora possiamo affermare con grande piacere che l’atmosfera natalizia che si sta respirando in città con le luminarie e con l’imponente animazione che sta attraversando le vie dello shopping finalmente si è completata”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail