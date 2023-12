Cagliari, 91enne pregiudicato spinge e fa cadere a terra la moglie coetanea: denunciato per maltrattamenti e lesioni

Ieri a Cagliari, nel corso della serata, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali, un 91enne del luogo, pensionato, già gravato da precedenti di polizia.

I militari erano intervenuti presso l’abitazione dell’uomo a seguito di una richiesta della moglie, anch’essa 91enne in quanto, al culmine di una lite, il marito l’aveva spintonata, facendola rovinare per terra. Nelle fasi immediatamente successive l’anziana ha formalizzato una denuncia querela, nella quale ha riferito che nel corso del rapporto coniugale, simili maltrattamenti si erano regolarmente ripetuti. Mentre l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari nella stessa abitazione di famiglia, per evitare ulteriori problematiche e rischi, l’anziana è stata accompagnata presso l’abitazione di una figlia, in attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e della compiuta ricostruzione delle vicende narrate dall’anziana.