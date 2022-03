Cagliari, 8 mesi di lavori: la stazione di piazza Repubblica sbarrata sino a novembre

Da sabato 5 marzo 2022 avranno inizio i lavori di rinnovo della stazione della metro di piazza Repubblica a Cagliari, già da qualche settimana oggetto di attività di cantiere. I lavori, che interessano la stazione, sono preliminari alla costruzione della linea che consentirà ai tram di raggiugere piazza Matteotti e la stazione ferroviaria. Binari off limits, quindi, per otto mesi, a comunicarlo è la stessa Arst. Durante questo periodo il servizio passeggeri si fermerà alla fermata Gennari e proseguirà secondo la consueta frequenza.

La stazione Repubblica sarà riaperta al servizio passeggeri a novembre di quest’anno in nuova configurazione, rendendola ancora più accessibile a tutti gli utenti. La prossima estate saranno anche effettuati i lavori di rinnovo e raddoppio della tratta Gennari/Caracalla. “Tutti questi interventi a sostegno del trasporto pubblico su ferro sono inseriti tra gli obbiettivi della transizione e della sostenibilità ambientale perseguiti da Arst, Comune di Cagliari e Regione, per offrire un servizio di sempre maggiore qualità per i cittadini”.