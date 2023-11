Ennesimo pedone investito a Cagliari e trasportato in gravi condizioni all’ospedale. Un 72enne è stato travolto da una macchina mentre stava attraversando la strada in viale Colombo. I soccorritori del 118 l’hanno portato a sirene spiegate al Brotzu, in codice rosso. L’automobilista si è subito fermato. Su posto gli agenti della polizia Locale, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire se l’uomo ferito si trovasse o meno sulle strisce pedonali.