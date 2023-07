Il colera fa la sua ricomparsa in Sardegna dopo ben cinquant’anni. Un 71enne di Arbus è ricoverato da martedì scorso nel reparto degli Infettivi del Ss. Trinità di Cagliari. I medici lo stanno monitorando costantemente e non è emersa, almeno sinora, nessuna catena di contagio. L’anziano non si trova in gravi condizioni e il peggio sembra essere passato, ma dovrà restare all’ospedale ancora per un po’.

Si tratta del primo caso ufficiale di colera in tutta la Regione dal lontano 1973.