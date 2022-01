Incidente stradale in tarda serata in via Roma davanti alla Rinascente. Un uomo di circa 70 anni è stato investito da un autoveicolo condotto da un giovane. Il pedone è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Brotzu ed è attualmente in rianimazione. Il personale della Polizia Locale, intervenuto per i rilievi, ha posto l’autoveicolo coinvolto nel sinistro sotto sequestro penale.

