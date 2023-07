Cagliari, 68enne investito in via della Pineta: ricoverato in codice rosso, è il terzo in due giorni

Terzo grave incidente in meno di 48 ore in via della Pineta a Cagliari, dove la strada è ristretta per far spazio alle piste ciclabili. Identica la dinamica: ieri due donne e oggi un uomo, un 68enne, sono stati investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Immediatamente soccorso, è stato ricoverato in codice rosso al Brotzu, ma non sarebbe iin pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’ora di pranzo, quando la polizia locale di Cagliari veniva allertata dalla centrale operativa del 118 il cui personale stava prestando i primi soccorsi all’uomo investito.

Anche l’investitore, 84 anni, è residente a Cagliari.

Il personale della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Cagliari è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

Si tratta del terzo investimento avvenuto in via della Pineta negli ultimi due giorni: ieri mattina, infatti, in due distinti sinistri stradali sono state investite due donne.