Cagliari, 54enne trovato morto in casa a Castello: addio a Giuseppe Collu

Dramma nel rione storico cagliaritano di Castello. Un uomo di 54 anni, Giuseppe Collu, è stato trovato senza vita ieri sera dai carabinieri, intervenuti nella palazzina al civico 89 verso le venti. I militari sono entrati in azione in seguito alla segnalazione fatta da alcuni parenti di Collu, preoccupati perchè da giorni non stava dando sue notizie. Dalle prime verifiche non sembrano essere stati trovati segni di violenza ma, invece, riconducibili ad una caduta. Per fugare ogni dubbio, sarà comunque eseguito un esame, sul corpo del 54enne, da parte del medico legale.