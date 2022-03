Ieri a Cagliari, in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione in regime di arresti domiciliari, emesso nel corso della stessa giornata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno tratto in arresto un cinquantenne residente a Cagliari, disoccupato e con precedenti. L’uomo dovrà espiare la pena residua di 2 anni, 6 mesi e 25 giorni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e minacce. Al termine della notifica dell’atto l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

L'articolo Cagliari, 50enne ai domiciliari per spaccio di stupefacenti e minacce proviene da Casteddu On line.