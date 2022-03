Cagliari, 49enne cade dal monopattino e finisce in codice rosso all'ospedale

CAGLIARI. Codice rosso per un cagliaritano di 49 anni caduto dal monopattino. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,30 di oggi 12 marzo in una via del quartiere di San Michele. L’uomo avrebbe battuto la testa sull’asfalto e sarebbe poi rimasto esanime a terra. Sul posto, assieme al 118 che ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale Brotzu, la polizia locale. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali coinvolgimenti e responsabiltà di altri veicoli. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna