Cagliari, 45 gradi e Poetto preso d'assalto per sfuggire alla canicola: Marina Piccola mai così piena

Ognuno fa quello che può, per sfuggire alle alitate di fuoco di questa giornata di irrespirabile canicola. C’è chi pianta l’ombrellone direttamente in mare, chi si mette a mollo sperando in un po’ di refrigerio, chi cerca soccorso in un filo di vento. Mentre il termometro segna 45 gradi abbondanti, Cagliari soffoca e spera nell’abbassamento di temperature promesso per domani. Intanto, Marina Piccola al Poetto è stata letteralmente presa d’assalto: mai così piena, con gli ombrelloni attaccati uno con l’altro, tantissima gente in mare.

Anche nel resto della Sardegna la situazione caldo è difficile: in alcuni centri del sud dell’isola si sono sfiorati i 48 gradi, mentre Olbia si è fermata a 44 e Nuoro a poco più di 40.

Da domani sono previsti 4 gradi in meno sull’isola, mentre da mercoledì prossimo l’anticiclone africano – che comunque resterà – dovrebbe essere, almeno per ora, spazzato via.