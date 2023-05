Cagliari, 43enne di Serramanna ubriaco alla guida centra 5 auto in via Logudoro: denunciato

Paura in pieno centro a Cagliari, in via Logudoro, alle 9 del mattino. Un 43enne di Serramanna, dopo aver bevuto alcolici sino a superare di ben quattro volte il limite consentito, si è messo al volante della sua auto e ne ha centrate ben cinque, tutte parcheggiate, prima di fermarsi. Sul posto è piombata una pattuglia della polizia Locale: il guidatore non ha opposto resistenza ed è stato identificato dagli agenti nel giro di pochi minuti. Per lui sicura la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente, con conseguente multa che dovrà essere quantificata dal giudice.