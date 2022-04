Un gran finale di nome e di fatto, quello che ieri ha decretato l’epilogo del Campionato Europeo di windsurf Techno 293 ed eletto i nuovi campioni continentali della tavola giovanile, giunti al Windsurfing Club Cagliari da diciotto nazioni.

All’ultimo appello, il vento di casa ha risposto con generosità, soffiando sin dal mattino da sud e consentendo a tutti i regatanti di portare a compimento ben quattro prove, il bottino più sostanzioso tra le cinque giornate di gara caratterizzate da condizioni tra le più variabili ed esaltanti.

Il comitato di regata ha sfruttato fino all’ultimo la giornata conclusiva, iniziata puntuale alle 10 su entrambi i campi di regata posati davanti alla spiaggia del Poetto: dopo le prime tre regate, ha mandato tutti i concorrenti a terra. Ma, per loro, c’è stata un’ultima occasione di confronto e divertimento. Richiamati in mare, hanno infatti disputato la quarta prova prima di tornare a terra e festeggiare i nuovi campioni.

Quattro, dei titoli assegnati, vanno all’Italia con l’anconetana Marisa Medea Falcioni (Under 13 femminile) e a tre portacolori del circolo organizzatore: le sorelle Teresa e Angelina Medde (Under 17 e Plus femminile) e Giorgio Falqui Cao (Plus maschile).

UNDER 13 MASCHILE (7 regate). Per due punti, è il tedesco Moritz Schleicher (10 punti) a spuntarla nell’eterno duello con l’italiano Luca Pacchiotti (Fraglia Vela Malcesine, 12), che aveva tenuto banco già nella prima fase del campionato. Terza posizione per Nicola Furioli (Circolo Surf Torbole)

Nella sottocategoria 5.0, premiati Davide Marsella (WC Taranto), lo spagnolo Isaac Escandell e Curzio Riccini (CS Bracciano).

UNDER 13 FEMMINILE (7 REGATE).

Il terzo posto nella classifica assoluta, occupato sin dalla prima giornata, ha garantito a Medea Marisa Falcioni (Sef Stamura) la vittoria nella flotta femminile, davanti alla compagna di squadra Elettra Fulgenzi. Terza piazza per l’atleta turca Ece Melis Bas.

Tra le 5.0, tris tutto italiano con Alice Tambone (WC Taranto), Michela De Martinis (CS Bracciano) e Giulia Seghetti (WC Taranto).

UNDER 15 MASCHILE (9 REGATE). Con quattro vittorie su quattro, l’israeliano Omer Shemesh conferma una volta di più l’egemonia mostrata sin dalla prima giornata. Con 8 punti totali, stacca nettamente il connazionale Adam Koussevitzky (26). Si conferma in terza posizione, Pierluigi Caproni (35), campione uscente Under 13 e alla prima esperienza nel campionato continentale nella categoria Under 15.

UNDER 15 FEMMINILE (9 REGATE). Una manche di controllo consente alla turca Ada Tan di completare l’opera e vincere il titolo femminile con 19 punti, distanziando quanto basta la spagnola Andrea Sira Martinez Mira (22). Le due vittorie di giornata rilanciano invece l’ungherese Hanna Simon (32), che in volata conquista la terza posizione.

UNDER 17 MASCHILE (9 REGATE). Ribadisce la sua egemonia, dopo essere inciampato in una squalifica, il greco Petros Kontarinis. Con quattro successi di fila e 9 punti totali, conclude al meglio il suo campionato. Di fronte alla sua avanzata, poco ha potuto il cipriota Vasilis Charalambous (30), che anzi ha rischiato di perdere il secondo posto a vantaggio di Giulio Orlandi (Sef Stamura, 31).

UNDER 17 FEMMINILE (10 REGATE). Podio tutto italiano e finale da brividi nella flotta che ha messo a segno la serie più lunga e intensa di tutta la competizione, con dieci regate all’attivo. La padrona di casa Teresa Medde (Windsurfing Club Cagliari, 28 punti), in testa sin dall’avvio, incappa in un’ultima regata storta che riduce a due lunghezze il vantaggio su Giulia Vitali (LNI Civitavecchia, 30), pronta a crederci fino all’ultimo. Si veste di tricolore anche il terzo gradino del podio, occupato da Anna Polettini (CS Torbole, 43).

PLUS MASCHILE (8 REGATE). Con due primi e due secondi posti, Giorgio Falqui Cao (Windsurfing Club Cagliari, 10 punti) va fino in fondo e conquista il titolo nella divisione di maggior esperienza. Alle sue spalle, si consuma il testa a testa tra il cipriota Iakovos Christofidis e il greco Grigorios Stathopoulos, con il primo avanti per un solo punto.

Nella sottocategoria Open, premiati il giapponese Kuragano Takumi, il polacco Adam Zarnowski e Inoue Takashi, anche lui parte del sempre sorridente ed entusiasta drappello nipponico.

PLUS FEMMINILE (8 REGATE). Testa a testa sino al traguardo anche le windsurfiste più esperte. A parità di risultati odierni – due primi e due secondi – Angelina Medde (Windsurfing Club Cagliari, 9) la spunta su Anita Soncini (LNI Ostia; 10.7) per meno di due punti, grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nei primi giorni di competizione, decisivi nel conteggio. Terza la greca Emilia Kosti (27).

Durante la premiazione, organizzata con la collaborazione del Gruppo Folk San Giovanni di Villaspeciosa, hanno ricevuto riconoscimenti anche gli atleti più veloci della competizione: l’ungherese Marcell Szabo e la britannica Darcey Shaw.

L'articolo Cagliari, 4 titoli per l’Italia al Campionato Europeo di windsurf Techno 293 proviene da Casteddu On line.