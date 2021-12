Blitz della polizia Locale di Cagliari nell’ex circoscrizione di via Abruzzi occupata da tempo, abusivamente, nonostante il divieto di dimora in città imposto dal questore, da un trentottenne di Villacidro, M. S. L’uomo, con numerosi precedenti, è stato trovato in possesso di oggetti molto probabilmente rubati: agli agenti, infatti, non ha saputo spiegare come mai li stesse nascondendo all’interno dell’edificio. Il 38enne è stato denunciato per occupazione abusiva di un immobile comunale, danneggiamento e violazione del provvedimento emesso dal questore.

