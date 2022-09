Cagliari, 36enne travolta da un’auto tra via Bacaredda e via San Giovanni: è grave

È stata investita da una Lancia Ypsilon, stando a quanto trapela guidata da una donna, all’intersezione tra via Bacaredda e via San Giovanni a Cagliari, ed è stata portata in gravi condizioni, da un’ambulanza del 118, al Brotzu. Ad essere travolta dall’auto, come confermano anche dalla centrale Areus di via dei Valenzani, è stata una trentaseienne, C.G.: la sua prognosi rimane, al momento, riservata. L’investimento è avvenuto poco dopo le due di notte e si tratta del secondo grave incidente in meno di un giorno nel capoluogo sardo, dopo quello tra un’auto e una moto in via della Pineta.

Sul posto è intervenuta la polizia Locale. La macchina ha riportato gravi danni al parabrezza, segno che la 36enne potrebbe aver sbattuto contro il vetro, a causa dell’impatto, prima di finire sull’asfalto. Sul posto è arrivata la polizia Locale per svolgere tutti gli accertamenti e ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente e capire, tra l’altro, se la giovane stesse attraversando, al momento dell’impatto, sulle strisce pedonali.