Cagliari, 368 multe agli “sbadati” dei mastelli e solo 29 a chi abbandona rifiuti

Trecentosessantotto multe per casi di esposizione dei rifiuti in orari non consentiti, appena ventinove a chi, invece, ha abbandonato la spazzatura. Nel 2021, a Cagliari, gli agenti della polizia Locale sono riusciti a stangare centinaia di cittadini “sbadati” (che non sono riusciti, spesso, a riportare dentro il mastello entro l’orario stabilito, o che hanno esposto la spazzatura in orari non consentiti), e appena ventinove “cafoni dell’aliga”, cioè chi non si è messo problemi ad abbandonare sacchi ricolmi di spazzatura nelle strade o nelle campagne. I numeri sono stati forniti dalla caserma di via Crespellani.Altri dati disponibili: 4 multe per “immissione di scarichi nelle acque”, quattordici per chi ha imbrattato cartelli o opere pubbliche e 47 per il conferimento o trattamento dei rifiuti non conforme al regolamento.