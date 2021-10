Continuano a Cagliari, i controlli amministrativi per il contrasto al gioco d’azzardo ed il contenimento della diffusione del virus “Covid-19” da parte della Questura.

In un circolo privato, in zona Sant’Avendrace, sono sequestrati dagli operatori della Questura tre apparecchi elettronici da divertimento totalmente irregolari, non conformi e non dotati di nulla osta all’esercizio rilasciato dall’Agenzia dei Monopoli di Stato. Multa salata per il presidente del circolo: oltre 33mila euro. È stato sequestrato il denaro contenuto al loro interno, che sarà confiscato da parte dei Monopoli di Stato.

Il Circolo in questione ha subìto, negli ultimi anni, almeno 5 sanzioni per irregolarità amministrative e per questo è stato segnalato alle Autorità competenti.

(immagine simbolo di repertorio)

