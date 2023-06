Cagliari, 3 lavoratori in nero nel ristorante: 17 mila euro di multa e attività sospesa per un cinese di 46 anni.

Ieri, a Cagliari, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato all’autorità amministrativa per impiego di lavoratori in nero un 46enne cinese, residente a La Maddalena, incensurato, amministratore unico di una società cagliaritana per l’esercizio della ristorazione, che gestisce un ristorante nel centro. Dalle verifiche compiute è emerso che la società aveva impiegato 3 lavoratori in nero su 11 complessivi, pari al 27% del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. Sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie per circa 17.000 euro e l’attività imprenditoriale è stata sospesa a tempo indeterminato.