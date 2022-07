Cagliari, 3 auto in fiamme vicino alla Motorizzazione: intervento dei vigili del fuoco nella notte

Cagliari, un

incendio di autovetture nella notte coinvolge anche la vegetazione. I

Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari all’1 circa di questa notte per spegnere le fiamme che hanno coinvolto tre auto in sosta e la vegetazione circostante in un’area rurale dietro la Motorizzazione Civile di Cagliari, nei pressi della strada statale 554.

La sede centrale ha inviato sul posto

una squadra di pronto intervento con un’APS automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo e in supporto anche un’autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme che hanno coinvolto i tre veicoli, sterpaglie e vegetazione varia.

Nessuna persona risulta coinvolta.