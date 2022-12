Cagliari, 28mila euro di bolletta Abbanoa a un pensionato: “Deve pagare tutto”

Nessuna anomalia nella rilevazione dei consumi del contatore dell’acqua di Francesco Lattucca, il pensionato di Cagliari che nei giorni scorsi aveva lamentato di dover pagare una bolletta di ventottomila euro ad Abbanoa. È la stessa società a fornire la sua versione dei fatti con una nota ufficiale: “Abbiamo eseguito tutte le verifiche necessarie a individuare eventuali anomalie. Gli importi richiesti, però, sono risultati legittimi. Nel suo contatore non era presente nessun guasto: quell’uno iniziale che ha indotto al signore a pensare a un errore è semplicemente il frutto dell’ordinaria rotazione della numerazione.

Oggi il cliente è stato contattato direttamente dai nostri addetti per avere tutte le informazioni del caso”.

“Nel corso degli anni ha sempre ricevuto la massima assistenza: anche quando aveva accumulato un importante debito per fatture non pagate per quasi dieci anni gli è stato riconosciuto una dilazione pluriennale. Da parte di Abbanoa c’è la massima disponibilità a trovare tutte le soluzioni per venire ulteriormente incontro al cliente, ma qualsiasi contestazione legata ai consumi è infondata”.