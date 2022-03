Ieri a Cagliari e Assemini i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari, nel corso di un mirato servizio antidroga, hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne, originario del capoluogo, disoccupato e incensurato. A seguito di perquisizione domiciliare l’uomo è stato trovato in possesso di 180 grammi di hashish, di 30 grammi di marijuana, di 230 euro in banconote di piccolo taglio, di due coltelli intrisi di stupefacente, di un grinder e 40 bollini cartacei utilizzati per il confezionamento dei panetti di hashish. Al termine delle previste formalità, l’uomo è stato condotto dapprima in caserma, quindi presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari. Nell’ambito della medesima attività è stato anche denunciato per la medesima violazione un ventenne di Assemini, disoccupato con precedenti denunce a carico. Nel corso di perquisizione domiciliare anch’egli è stato trovato in possesso di 29 grammi di marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale e verrà debitamente custodito in attesa di essere versato ai laboratori dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari per le analisi di rito.

L'articolo Cagliari, 23enne in arresto per spaccio: in casa hashish e marijuana proviene da Casteddu On line.