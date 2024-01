Ieri a Cagliari i Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato seguito a un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Cagliari.

Hanno arrestato così un ventitreenne del luogo, disoccupato, da loro ben conosciuto. Il giovane era stato condannato dal GUP presso il Tribunale di Cagliari con una sentenza emessa a novembre 2023, divenuta definitiva nel successivo mese di dicembre, in quanto riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, ai danni dei genitori. Dovrà espiare la pena di due anni di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Dopo la notifica del provvedimento il giovane è stato accompagnato presso la propria autonoma abitazione, nella quale resterà ristretto con quotidiani passaggi dei Carabinieri che effettueranno i necessari controlli.