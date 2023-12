Cagliari, 22enne minacciato in piazza Matteotti: "Peccato che non sei come Valentina Pitzalis"

Minacciato nella centralissima piazza Matteotti a Cagliari da una donna, che sostiene di avere riconosciuto, almeno stando alla denuncia presentata ai carabinieri. Fabio Meloni, 22enne di Decimomannu, noto in passato per essere un volto dei social network per delle dirette ironiche, ha protocollato la denuncia tre giorni fa. Stando al suo racconto, stava andando verso piazza Yenne quando sarebbe stato raggiunto da una ragazza: “Ho sentito urlare il mio nome, mi sono girato e le ho chiesto che cosa volesse da me. Mi ha risposto ‘che bello il trucco, peccato che non sei come Valentina Pitzalis”. Meloni, successivamente, avrebbe riconosciuto “una bottiglietta di acido muriatico nella sua mano sinistra, sono sicuro perchè ho riconosciuto la bottiglia. Mi ha chiesto di avvicinarmi, l’ho ignorata e sono salito sul bus per Decimomannu”. E la balorda, sempre stando alla denuncia, avrebbe rincarato la dose: “Vai, tanto ti faccio sistemare da altre persone, controllati le spalle”. Minacce, quindi, ad un ventitreenne, condite da chiari riferimenti ad una possibile aggressione con l’acido.

“Credo che questa persona sia innamorata del mio compagno, ecco perchè mi ha minacciato”. Sarà compito dei carabinieri svolgere le indagini, partendo da alcuni elementi utili, come il nome della presunta balorda e un numero di cellulare.