Cagliari, 20mila pass per il concerto di Mengoni a Capodanno: sul palco anche Simonluca e Jfk

Sono oltre 20mila i ticket assegnati per il concerto di Capodanno 2024 a Cagliari. In vista dell’ormai imminente concerto in programma alla Fiera di Cagliari con Marco Mengoni star principale dell’evento, il Comune di Cagliari rende pubbliche alcune indicazioni operative e logistiche per coloro che, muniti di apposito pass, assisteranno all’evento. Sono ancora disponibili gli ultimi ticket d’accesso che potranno essere richiesti sul sito: www.capodannodicagliari2024.it Per la sicurezza e la buona realizzazione dell’evento, il Capodanno sarà concentrato in un’unica location, il quartiere fieristico di Cagliari.

Queste le principali indicazioni: Ingressi e Parcheggi: L’ingresso sarà garantito a tutti coloro che hanno ottenuto il pass d’accesso tramite registrazione nel portale Boxoffice, in cui è indicato il varco d’accesso (viale Diaz e parcheggio lato Coni). Per agevolare gli spostamenti, saranno disponibili diverse aree parcheggio nelle vicinanze, tra cui: Parcheggio Cuore, Parcheggio ex Stadio Sant’Elia, Parcheggio Stadio Sardegna Arena, Parcheggio Calata Trinitari, Parcheggio Piazza dei Centomila, Parcheggio Donatori Sangue (Fronte CIS), Parcheggio Molo Ichnusa, Parcheggio Via Sonnino. Per coloro in possesso del pass disabili l’accesso sarà garantito dall’ingresso lato Coni. Orari esibizioni: I cancelli apriranno alle ore 18, mentre la chiusura avverrà al termine del concerto, prevista per le ore 1,00 del nuovo anno. Per motivi di sicurezza, i partecipanti che decidessero di lasciare l’area evento non potranno più rientrare.

Dalle 20 avrà inizio l’intrattenimento musicale con artisti locali. Questo il programma delle esibizioni che si alterneranno sul palco durante la serata presentata da Valentina Caruso: 20:00-20:45 Simonluca, 20:45-21:30 JFK, 21:30-21:50 Sgribaz, 21:50-22:30 Laddo, 22:30-23:15 Venc, 23:30-01:00 Marco Mengoni

Servizio Navette CTM:

Per agevolare gli spostamenti, sarà attivo un servizio navetta operato da CTM che garantirà il trasporto durante l’intera serata. Da domenica 31 dicembre, a partire dalle 22,30 alla mezzanotte e lunedì 1 gennaio dalle 01,00 alle 04,00 circa. Sulle linee di esercizio la notte di Capodanno saranno validi tutti i titoli di viaggio.

Nello specifico, saranno a disposizione durante la serata di Capodanno 2024 le seguenti linee:

LINEA ESTERNA ROSSA – con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 30 minuti;

LINEA INTERNA ROSSA – con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 35 minuti;

LINEA LITORANEA – con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 30 minuti;

LINEA 9 – con capolinea in Via Roma e servizio ogni 30 minuti.

Oggetti Proibiti:

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, è vietato introdurre nell’area concerto i seguenti oggetti:

Bevande analcoliche o alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore

Cibo di qualsiasi tipo

Animali di qualsiasi genere e dimensione

Apparecchiature professionali per la registrazione audio/video (ad eccezione per smartphone e action camera di piccole dimensioni)

Caschi, borracce di qualsiasi materiale

Materiale infiammabile e/o esplosivo di qualsiasi genere e natura

Materiale pericoloso e/o contundente

L’elenco completo degli oggetti vietati è disponibile sul sito www.capodannodicagliari2024.it

Nota: In caso di pioggia, è vietato introdurre ombrelli di qualsiasi dimensione; si consiglia pertanto di munirsi di impermeabile o K-way per assistere allo spettacolo.

Tutte le categorie di oggetti non menzionati in questa lista sono consentite all’interno dell’Area Evento, salvo indicazioni diverse da parte del personale e delle Forze dell’Ordine presenti all’ingresso. Esempi pratici di oggetti ammessi tra i più richiesti includono sigarette, accendini, cuffie, borsette/marsupi/pochette/zainetti. Il personale autorizzato dall’Organizzatore si riserva il diritto di sequestrare gli oggetti non autorizzati, senza garantire la loro custodia per l’intera durata dell’evento.

All’interno dell’Area Evento saranno presenti delle aree food&beverage.

L’intera manifestazione che saluterà il 2023 e darà il benvenuto al nuovo anno è stata realizzata dal Comune di Cagliari, che, con la collaborazione dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, ha messo a disposizione di residenti e visitatori, gratuitamente, un evento di caratura internazionale grazie all’esibizione di un artista apprezzato come Marco Mengoni, che sarà preceduto da talentuosi artisti locali.

Ulteriori dettagli e informazioni, sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: https://capodannodicagliari2024.it/ .