Ieri a Cagliari, nell’ambito di specifici servizi di controllo della ristorazione etnica, i carabinieri del locale NAS hanno sottoposto a ispezione igienico sanitaria alcuni esercizi pubblici di ristorazione del capoluogo. I militari hanno riscontrato anomale condizioni igieniche nelle celle frigorifere, irregolarità strutturali dovute a presenza di umidità sui muri, con pericolo di contaminazione del cibo, omessa sorveglianza dei punti critici della produzione così come inventariati nel manuale di autocontrollo. Nel secondo esercizio si è riscontrata anche la mancanza di accorgimenti finalizzati a impedire l’ingresso di insetti infestanti, in sostanza la mancanza di zanzariere, la presenza di materiali destinati al contatto con alimenti, appoggiati sul pavimento con pericolo di contaminazioni varie, l’omessa compilazione delle schede di sorveglianza dei punti critici della produzione. Si tratta di due ristoranti cinesi che dovranno pagare delle sanzioni amministrative pecuniarie che sono in corso di quantificazione.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail