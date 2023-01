« Due anni fa, a riguardo dell’ intervento di demolizione degli immobili nei siti nelle vie Cinquini e Sirai del quartiere Is Mirrionis di Cagliari », dichiara l’ecologista, « il sindaco Truzzu annunciava. “La questione è anche sociale e noi vogliamo dare risposte di sicurezza al quartiere e ai suoi abitanti, tenendo conto che adiacente al parco c’è una scuola materna. Le idee sono tante, insieme ad Area troveremo le soluzioni migliori.” Invece, “la situazione è a dir poco drammatica con centinaia di siringhe sparse nell’area, alcune addirittura infilzate nei fichi d’india, varie piccole discariche, prodotti tossici bruciati ed escrementi. Tutto questo davanti ad una scuola materna ed ai palazzi che confinano. La situazione non è migliorata, anzi dopo un anno è nettamente peggiorata e nulla è stato fatto ».

Siringhe e rifiuti. Due anni dopo la demolizione dello stabile di Area, in barba alle promesse di riqualificazione della zona, in via Cinquini regna il degrado. La denuncia è di Valerio Piga, Difensori della natura.

