Cagliari, 19enne extracomunitario punta un coltello contro un giovane cagliaritano in via Roma per rapinarlo: fermato dai carabinieri. Tentata rapina nel cuore del sabato notte in via Roma a Cagliari: la vittima è un 22enne che aveva parcheggiato la sua auto e si è visto puntare contro un coltello, ma il furto è stato sventato da una pronta chiamata ai carabinieri, che qualche minuto dopo sono riusciti a fermare il giovane straniero, autore del tentato furto. Addosso aveva anche uno spray al peperoncino, come confermato dai militari.

