“Tra noi ci sono anche vaccinati con una, due o tre dosi, persone che hanno il green pass ma che ritengono sia uno strumento che crea discriminazione. Non ci sentiamo esclusi perché non possiamo consumare nei bar”, dicono gli organizzatori, “anzi, stiamo dimostrando che possiamo divertirci lo stesso anche all’aperto. Ci sentiamo vessati, questo sì, dall’obbligo del green pass”.

Hanno bevuto birra, stappato bottiglie di spumante, divorato pizzette al taglio e patatine fritte e, nemmeno troppo simbolicamente, brindato “contro il green pass”. L’ultima provocazione dei contrari alla certificazione verde è avvenuta nella centralissima piazza Garibaldi a Cagliari, proprio davanti ai bar e alle pizzetterie. In prima linea uno dei gruppi che, da mesi, organizza raduni nei weekend per protestare sia contro il green pass sia contro i vaccini. A poca distanza dai partecipanti all’aperitivo all’aperto le Forze dell’ordine, rimaste sino a quando l’ultimo manifestante non ha lasciato la piazza. Erano soprattutto adulti, la maggior parte volti noti dei sabati in piazza.

