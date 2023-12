Cagliari, 14 sedie in più in strada per le cene all’aperto: maxi multa a Sa Domu Sarda

Troppi tavolini davanti al ristorante e il Comune mette la multa a Sa Domu Sarda. Una stangata per il noto ristorante di via Sassari. L’intervento della polizia municipale è del 29 settembre scorso. Nella strada di Stampace, pedonalizzata proprio per favorire il servizio all’aperto dei tanti ristoranti della zona, gli agenti trovano davanti a Sa Domu Sarda, il suolo pubblico occupato da 38 sedie, 16 tavoli, 4 ombrelloni, e 3 porta vivande/stoviglie. Il tutto su una superficie di 42 mq. In difformità rispetto a quanto autorizzato al locale che può invece usufruire, in base alla concessione ottenuta, solo di 35,40 mq di suolo pubblico e di 24 posti a sedere.

Gli uffici comunali del servizio Attività produttive hanno deciso per uno stop di una settimana della concessione che avrebbe quindi impedito al locale di utilizzare i tavolini all’esterno. Ma la società titolare, la Toga srl, che non ha contestato il provvedimento, ha invece preferito convertire lo stop in sanzione economica e ha già versato alle casse del Comune mille e 750 euro.