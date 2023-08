Cagliari – 128 baby fenicotteri pronti a prendere il volo: sono i nuovi nati del parco naturale regionale Molentargius-Saline e sono stati inanellati con l’anello in PVC e l’anello in metallo per monitorare e studiare le rotte migratorie. Sono i figli di tutti i pulli che sgambettano tutti insieme nell’asilo ben sorvegliato dagli adulti e, anche quest’anno, è arrivato il momento tanto atteso che segna una delle azioni messe in campo dagli esperti per la salvaguardia della specie. Non sono ancora eleganti come mamma e papà ma presto saranno in grado di volare come loro ed è opportuno, quindi, dotarli del piccolo ma utile strumento posizionato nella zampina.

“Si tratta della 18^ campagna di inanellamento in Sardegna dal 1997 – comunicano i responsabili il parco – i partecipanti sono stati circa 50 tra professionisti, tecnici e volontari e 128 i pulcini inanellati quest’anno con l’anello in PVC e l’anello in metallo”. Una sinergia di forze messe in campo da

Anthus “che come ogni anno organizza la campagna con cura di ogni particolare”, ISPRA si occupa del coordinamento e la clinica veterinaria Duemari garantisce l’assistenza veterinaria. Indispensabile anche il lavoro del corpo forestale di vigilanza ambientale e di tutti i volontari “che con la loro dedizione sono determinanti nel successo di questa delicata tecnica di monitoraggio”.