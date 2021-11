Cagliari, 104 millimetri piovuti in 4 ore. Truzzu: “L’allerta doveva essere almeno arancione”

Scrivi a Aa

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

Una situazione di rischio meteorologico sottovalutata dalla Protezione Civile, quella odierna, che ha visto anche Cagliari finire tutta sott’acqua tra strade chiuse e tante telefonate di sos dei cittadini ai Vigili del fuoco? “Non è che l’allerta sia stata sottovalutata, è che forse doveva essere almeno arancione visto che in città sono caduti 104 millimetri in 4 ore”. Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Il primo cittadino ha disposto la chiusura, per domani, di tutti i parchi, cimiteri e scuole. E, sugli istituti sbarrati, Truzzu precisa: “Solo quelli di Cagliari, non posso chiudere quegli degli altri Comuni della Città Metropolitana”. Insomma, un’allerta gialla comunque sbagliata, visto ciò che è successo. E un’allerta arancione, valida sino alle 23:59 di lunedì 15 novembre, arrivata forse in ritardo. E, se a Cagliari e Pirri non si devono contare feriti o, peggio, ancora, vittime, è anche perché “già da mezza mattina abbiamo attivato le iniziative come se fossimo in arancione, raddoppiando le squadre e chiudendo le strade”, afferma Truzzu. “Tra l’altro le caditoie nelle ultime tre settimane sono state pulite tre volte. E anche le vasche di laminazione, svuotate mercoledì”.