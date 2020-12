Cagfliari, Fdi in piazza del Carmine contro il nuovo decreto sicurezza: “Ennesima follia del governo”

Dopo la manifestazione del 4 dicembre a Porto Pino, i militanti di Fratelli d’Italia sono scesi in piazza oggi in Piazza del Carmine a Cagliari, nel rispetto dei limiti previsti dal distanziamento sociale, contro le modifiche al “Decreto Sicurezza” in discussione in questi giorni in Parlamento.

«Abbiamo deciso di manifestare contro l’ennesima follia di questo governo e della maggioranza che lo sostiene – commenta Marco Porcu, Coordinatore Provinciale di Cagliari – infatti, invece che impegnare il dibattito parlamentare con una seria discussione sulle misure, in larga parte irrazionali e comunque fortemente limitative delle libertà, che intendono imporre agli italiani per il prossimo Natale, l’esecutivo decide che la priorità per il paese è la modifica dei “Decreti Sicurezza”, peraltro, con misure tutt’altro che finalizzate ad affrontare, in modo ancora più energico, il problema dell’immigrazione incontrollata».

La battaglia politica di Fratelli d’Italia contro la modifica ai “Decreti Sicurezza” proseguirà nelle aule del Parlamento e nelle piazze, per cercare di impedire l’ennesimo schiaffo ai cittadini italiani, specie in un momento come questo nel quale vengono imposti pesanti limiti alla circolazione dei cittadini e alla loro libertà individuale costituzionalmente garantita.

