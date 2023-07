Cafoni scatenati in centro a Cagliari: wc a cielo a aperto e razze gettate in strada in piazza del Carmine

Cagliari – Pesci gettati in strada “che emanano un’ottima fragranza in questa torrida giornata estiva”: di fronte a piazza del Carmine l’ennesima inciviltà ai danni di tutta la comunità che deve fare i conti con l’inosservanza delle basilari norme comportamentali da parte di “pochi” che deturpano il bene pubblico. A segnalare l’accaduto è il consigliere Marcello Polastri che, con immagini inequivocabili, commenta: “Vabbè. Anzi, va male. E molto. Perché non bastavano i “defecatori” della nicchia di via Sassari sotto a Palazzo Pitzorno, già segnalati con una specifica interrogazione in discussione martedì prossimo. Ma ora c’è pure chi ha gettato per terra dei pesci “speciali” che emanano un’ottima fragranza in questa torrida giornata estiva.

Non ho parole… Anzi, ne avrei e pure di peggio. Incivili (caddozzus)”. Sono delle razze, precisamente, gettate in terra, forse cadute accidentalmente, ma di certo ciò non giustifica l’abbandono e l’incuranza a non raccogliere ciò che dal mare sarebbe dovuto finire in padella. Città sporca e trascurata? La colpa in questo caso, come in molti altri, è senza dubbio da attribuire ai cittadini che conoscono nemmeno le più semplici regole comportamentali.