Caffetteria svaligiata a Quartu, doppia beffa: “Duemila euro di danni e il filmato dei malviventi perso”

Le immagini dei malviventi che hanno assaltato il locale Da Bio in viale Colombo a Quartu? Esistono. Meglio, sono esistite. I due delinquenti in azione sono stati infatti ripresi dalla telecamera di un altro negozio: “Ho saputo dal titolare che si vedevano i due, entrambi incappucciati, arrivare e, dopo il furto, scappare nella notte. Purtroppo quelle immagini sono andate perse perché sono passati già troppi giorni. Ho denunciato tutto ai carabinieri”, spiega la giovane imprenditrice, “una denuncia contro ignoti, però. Avrei dovuto ottenere l’autorizzazione per bloccare quel filmato, non è però arrivata nei tempi previsti”. E, allora, non resta altro da fare che leccarsi le ferite, purtroppo. I danni sono ingenti, vetrata e porta sono da buttare.

“Duemila euro, ho già mandato la fattura alla mia società assicurativa e vedremo quanto mi sarà rimborsato. Ho ricevuto tanta solidarietà e vicinanza, sia da altri colleghi che dai cittadini. Viale Colombo a Quartu è diventata una via pericolosa, mi chiedo cosa stiano ancora aspettando Comune e forze dell’ordine prima di prendere qualche concreto provvedimento”.