La Torrefazione Caffè Contini – www.caffècontini.com /tel. 3293117800 – nasce negli anni 2000 sotto il segno di una precisa esigenza imprenditoriale. I titolari, proprietari e impegnati gestori di un certo numero di bar in Sardegna, si resero conto che l’acquisto delle miscele da bar sul mercato non rispondeva in modo soddisfacente alle esigenze di qualità e neppure di convenienza da loro ricercate.

Decisero così di sperimentare la torrefazione artigianale. Investirono quindi in una piccola anche se relativamente costosa macchina per la tostatura e macinazione del caffè e cominciarono ad apprendere l’arte di trarre dai quei preziosi chicchi, con giuste temperature e tempi, il meglio nelle tazzine per i propri clienti. Un lavoro manuale e certosino, in cui anche un secondo o qualche grado in più o in meno poteva fare la differenza tra un sorso di nettare o… di terribile ciofeca!

Inizia da questo lungo tirocinio, quando si riusciva a ottenere appena un chilo di caffè ogni quarto d’ora, la formazione – dapprima da autodidatta, poi sotto la guida di vecchi esperti della tostatura e seguendo poi corsi in grosse aziende – di questa coraggiosa coppia di imprenditori, ben presto divenuti un’autorità in materia di origine, miscele, aroma e sapore della corroborante bevanda.

Il salto imprenditoriale avvenne quando, nel 2014, si accorsero dei buoni risultati ottenuti e decisero di passare alla fornitura su scala più ampia. Così dalla piccola ma preziosa prima macchina che ancora conservano, la Caffè Contini arriva con un importante investimento a diventare una vera e propria azienda acquisendo un capannone nella zona industriale di Settimo San Pietro e un’imponente impianto di torrefazione in grado di aumentare considerevolmente la produzione. Oltre alla quantità aumenta anche la qualità e l’uniformità della produzione. Con questi macchinari digitalizzati si possono infatti predisporre tutti i parametri per ottenere la tostatura ideale per ogni tipologia di chicco, che sia puro arabica o una delle miscele accuratamente selezionate. Ogni particolare è studiato per ottenere un risultato eccellente e in grado di soddisfare gusti diversi.

L’intuizione imprenditoriale, insieme alla competenza acquisita come torrefatori ed esperti nella scelta della materia prima – frutto della continua ricerca dei migliori prodotti reperibili sul mercato nazionale ed estero, dal Brasile all’Africa, dall’India e al Vietnam – si sono dimostrate vincenti, grazie anche ai prezzi competitivi rispetto alle torrefazioni della penisola ((su cui incide il prezzo del trasporto), e all’affidabilità e la correttezza nel rapporto con la clientela.

Il Caffè Contini raggiunge così un considerevole successo, è fornitore di un sempre più vasto numero di bar e ristoranti (ai quali è in grado di offrire anche il servizio manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle macchine), e non solo in Sardegna, dato che negli anni sono giunte richieste anche dall’estero, dalla Svezia alla Romania, e recentemente anche dalla Germania. L’azienda cura anche le richieste degli uffici che optano per la forma in capsula (scelta pure da clienti privati che vogliono il buon caffè a casa) e che al momento dell’ordine possono richiedere l’acquisto o il comodato d’uso per le macchine caffè o per il ginseng, e i macina dosatori anche per il Dek. È prevista anche la vendita conto terzi, in cui altre aziende acquistano grossi quantitativi dalla Torrefazione Contini e organizzano una propria distribuzione.

A partire da gennaio 2023 partiranno inoltre i nuovi corsi sull’arte del caffè con la partecipazione di qualificati docenti e specialisti del settore, attività avviata da tempo nell’aula predisposta nello stabilimento di Settimo. Per ottenere una buona tazzina non basta infatti usare una buona miscela, ma occorre acquisire una serie di conoscenze e competenze sulla materia prima, sull’importante fase della macinatura e naturalmente sull’uso delle macchine. Si potrà scegliere tra il corso barista base in tre lezioni, oppure quelli sulle estrazioni alternative o sulla decorazione artistica del cappuccino, fino ai corsi più specialistici. Le iscrizioni saranno aperte non solo agli aspiranti baristi o ai baristi che vogliono affinare la professionalità, ma anche a chiunque ami il caffè e voglia conoscere i segreti per arrivare a preparare e gustare la propria tazzina ideale.

