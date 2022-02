“Caduto in una buca a Quartu, ginocchio dolorante: da 8 ore attendo di essere visitato a Monserrato”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Un altro caso di caos nella sanità sarda. Da otto ore Alessio Congia, titolare della pizzeria Troll, si trova al Policlinico di Monserrato. Il motivo? “Ho il ginocchio della gamba sinistra dolorante, credo proprio che si sia fratturata dopo che son caduto, con lo scooter, in una buca a Quartu Sant’Elena. Ho chiamato per chiedere un’ambulanza, non ce n’era nemmeno una diaponibile”. Congia è tornato a casa, “ho preso l’auto e, nonostante i forti dolori, ho guidato sino al Brotzu. Lì era strapieno, allora sono arrivato sino a Monserrato. Dopo qualche ora un infermiere mi ha dato una carrozzina, ero dentro la mia macchina”. E, al suo arrivo, “mi hanno solo chiesto se fossi vaccinato e mi hanno misurato la temperatura. Dopo più di otto ore non mi è stato assegnato nessun codice”.Congia è disperato: “Ho dolori forti alla gamba, nella sala d’attesa il personale mi ha detto che hanno decine di casi da seguire, molti sono di pazienti Covid, e non sanno quando arriverà il mio turno. Ho chiesto almeno la cortesia di avere un antidolorifico, non me l’hanno dato. Non so cosa ne sarà di me: mi visiteranno, mi ricovereranno? Un incubo”.