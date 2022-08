Caduto da mezzo VVFF, stabili ma gravi condizioni pompiere - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 12 AGO - Sono stabili ma sempre gravi le condizioni del Vigile del fuoco di 45 anni di Orgosolo, che ieri nel cortile del comando provinciale, in via Pertini a Nuoro, è caduto dal pianale di un mezzo pesante battendo violentemente il capo. L'uomo, che ha riportato un importante trauma cranico, è stato operato dai medici del San Francesco di Nuoro ed è tuttora ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Prognosi che potrà essere sciolta non prima di 48ore dal decorso post operatorio.

Al capezzale del vigile, i colleghi che lo hanno soccorso tempestivamente dopo l'incidente e il capo del comando provinciale di Nuoro, Antonio Giordano. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna