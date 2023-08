Cadono calcinacci dal cavalcavia, tragedia sfiorata sulla 131

Marrubiu

Grande spavento per due automobilisti

Momenti di paura due giorni fa lungo la Statale 131. Dal cavalcavia di Sant’Anna si sono staccati e sono caduti dei pezzi di cemento che hanno colpito di striscio un’auto. Una seconda vettura li ha evitati per la prontezza di riflessi del conducente.

L’ennesima caduta di calcinacci si è verificata mercoledì pomeriggio quando il traffico automobilistico era decisamente intenso.

Uno dei testimoni è stato un pensionato di Terralba: la sua auto è una di quelle che hanno rischiato d’essere colpite. “Ero diretto verso Oristano quando dal ponte che porta a Sant’Anna sono caduti dei frammenti di cemento. Per fortuna andavo piano e sono riuscito a evitarli, per un soffio. L’auto accanto alla mia è stata compita di striscio da un pezzo di cemento. Abbiamo verificato che sono precipitati sull’asfalto quattro frammenti”.

“Molti cavalcavia”, ha aggiunto l’automobilista, “sono pericolosi e hanno bisogno urgentemente di interventi di manutenzione. Anche a occhio nudo si può vedere che pure quello di Sant’Anna presenta delle lesioni, in diversi punti il ferro è praticamente scoperto. L’altra sera non è successo niente, ma occorre intervenire per evitare possibili tragedie”.

Una segnalazione su quanto accaduto è stata inviata all’Anas. Alcuni anni fa da un altro cavalcavia, tra Terralba e Oristano, era accaduto un incidente simile. Anche allora non erano stati segnalati danni.

Venerdì, 11 agosto 2023