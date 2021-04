Cadeddu (M5S): “Sbloccato il monitoraggio sulla produzione del latte”

Renderà più facile intervenire a sostegno del settore

“Con l’invio in Conferenza Stato-Regioni dei due decreti sul monitoraggio del latte e dei prodotti lattiero-caseari sia per il comparto ovicaprino sia per quello bovino, riprende avvio ciò che è previsto dalla norma introdotta dal MoVimento 5 Stelle nella legge di conversione del Decreto Emergenze in Agricoltura nella primavera 2019. Ringraziamo il ministro Stefano Patuanelli per aver sbloccato la situazione e siamo certi che il lavoro di concerto con le Regioni proseguirà in maniera proficua e celere per l’ottenimento di questo importante risultato per la tutela e la valorizzazione dei prodotti nazionali”.

A dichiararlo sono i deputati della Commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella, relatore, e Luciano Cadeddu e Luciano Cillis, promotori del provvedimento per la trasparenza e il monitoraggio delle movimentazioni di latte crudo e prodotti lattiero-caseari resosi necessario dopo le vibranti proteste in Sardegna del gennaio 2019.