SERRENTI. I vigili del fuoco salvano un uomo caduto in un pozzo della profondità di circa dodici metri. È accaduto questo pomeriggio 11 giugno intorno alle 18.30 nel cortile di una abitazione in via Bologna. I vigili del fuoco sono accorsi in soccorso di un uomo di 78 anni caduto nel pozzo mentre stava facendo dei lavori. È scivolato dalla scala appoggiata sulla parete ed è finito giù nel fondo, fortunatamente con poca acqua. Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di Sanluri, la squadra SAF (speleo alpino fluviale) e il nucleo sommozzatori del distaccamento portuale di Cagliari. Gli operatori, con tecniche e attrezzature specifiche, si sono calati all'interno del pozzo, recuperato l'uomo con una lieve ipotermia, affidandolo al personale sanitario del 118 che lo ha portato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. (l.on)