Cade in un pozzo mentre cerca asparagi: salvato dopo una telefonata al figlio

Ollastra

L’uomo è stato portato in ospedale a Sassari con l’elicottero

Stava raccogliendo asparagi nelle campagne di Ollastra quando è finito in pozzo seminascosto dalla vegetazione.

Remo Pinna, 70 anni, aveva con sè il cellulare ed è riuscito a chiedere aiuto con una telefonata al figlio.

È stato lui a tirar fuori il padre dal pozzo, profondo circa cinque metri, dopo aver lanciato l’allarme ai vigili del fuoco di Oristano. Per fortuna il pozzo era asciutto e la vegetazione ha attutito la caduta.

Nella zona, a poche centinaia di metri dalla dighetta di Santa Vittoria, sono intervenuti anche i baracelli e un’ambulanza del 118.

Nonostante le sue condizioni non siano apparse preoccupanti, Remo Pinna è stato portato in elicottero all’ospedale di Sassari, per accertamenti.

Il terreno in cui è avvenuto l’incidente appartiene all’ex sindaco Pietro Casula, che è stato subito contattato e invitato a mettere in sicurezza il pozzo.

Sabato, 4 marzo 2023

Fonte: Link Oristano