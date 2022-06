Cade in un dirupo col fuoristrada, 88enne muore in Ogliastra - Sardegna

Incidente mortale a Ilbono, in Ogliastra. Un anziano del paese, Antonio Lancioni di 88 anni, è morto dopo aver perso il controllo del suo fuoristrada Hyundai Galloper ed essere caduto in un dirupo. Trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Lanusei, l'uomo è morto subito dopo l'arrivo nel nosocomio.

Il fatto è avvenuto intorno alle 7 quando l'anziano tornava verso casa dal suo podere in campagna. Secondo un prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il pensionato che percorreva una strada molto stretta che collega la circonvallazione al centro abitato, probabilmente abbagliato dal sole, sarebbe finito fuori dalla carreggiata proprio nel tratto dove vi è una scarpata di 20 metri. Il mezzo si è ribaltato terminando la sua corsa nella sottostante circonvallazione.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che gli hanno praticato le prime cure e lo hanno trasportato all'ospedale di Lanusei.

Troppo gravi però le ferite riportate, l'uomo è deceduto intorno alle 8 tra le braccia dei medici del Nostra Signora della Mercede.



Fonte: Ansa Sardegna