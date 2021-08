Cade in un dirupo a Domusnovas: escursionista salvato dal Soccorso alpino

L'uomo è stato trasportato in ospedale

DOMUSNOVAS. Intervento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico per il recupero di un infortunato in località Sa Craba, nel territorio comunale di Domusnovas. L'uomo, un 60enne residente a Domusnovas (S.I.), si trovava insieme ad altri sei amici escursionisti quando è caduto procurandosi una sospetta frattura a una caviglia. Non riuscendo a proseguire in autonomia, a causa del territorio particolarmente impervio, sono stati attivati i soccorsi. Fondamentale ancora una volta è stata la collaborazione tra il servizio di elisoccorso e l’unità territoriale che ha garantito la tempestività e il buon esito dell’intervento.

ul posto è intervenuta l'equipe medica dell'elisoccorso che, calata con il verricello dell'elicottero, ha provveduto alla stabilizzazione dell'infortunato e al suo recupero con l'utilizzo del triangolo di evacuazione. Intervenuti anche 5 tecnici delle stazioni alpine di Cagliari e Iglesias, operanti con il turno ESA in guardia attiva tutti i fine settimana sul territorio, che hanno collaborato alle operazioni di rendez-vous tra l'equipaggio dell'elisoccorso e l'autoambulanza dell'associazione Avad di Domusnovas, per il trasferimento dell'infortunato all'ospedale per gli ulteriori accertamenti.