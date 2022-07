Cade della moto e viene travolta da auto, muore ad Alghero - Sardegna

(ANSA) - ALGHERO, 29 LUG - Una donna di 50 anni, Giovanna Scanu, ha perso la vita questa notte in un incidente stradale lungo la Sassari-Alghero. La donna si trovava a bordo di una moto condotta da un uomo di 47 anni e, per cause da accertare, sarebbe caduta dal mezzo in corsa ed è stata poi travolta da un'auto che sopraggiungeva. L'incidente è avvenuto intorno all'una di questa notte, tra la statale 292 e l'immissione sulla 291, tra la nuova e la vecchia strada che collega Sassari e Alghero. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna