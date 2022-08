Cade dallo scooter e muore sulla Statale 125 a 17 anni, Cagliari piange Lorenzo Boi

È Lorenzo Boi, 17enne di Cagliari, la vittima del terribile incidente avvenuto sulla Ss 125 tra Urzulei e Dorgali. Il giovanissimo, residente nel rione di Stampace, ha perso il controllo del suo scooter, un Honda Jf 90, ed è finito fuori strada, cadendo rovinosamente sull’asfalto. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili: l’elisoccorso è arrivato in pochi minuti, i soccorritori hanno provato a rianimarlo ma il suo cuore aveva già cessato di battere. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Urzulei e Santa Maria Navarrese. Il caso è stato seguito prioritariamente dal comando di Lanusei, diretto dal capitano Giuseppe De Lisa. I militari non hanno potuto fare altro che avvisare il padre, Andrea, stampacino doc, e la madre, di origine keniota, di Lorenzo Boi. Una famiglia distrutta dal dolore. Lorenzo, a Stampace, era molto conosciuto, così come la sua famiglia, ritornata in Sardegna da un po’ di anni, stando a quanto si apprende, dopo aver vissuto per un periodo all’estero.