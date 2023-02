E’ stato soccorso e trasportato in codice rosso al Brotzu dove è ricoverato in condizioni gravissime. Incidente domestico nella tarda mattinata di oggi a Santa Maria Navarrese. Un pensionato, originario di Torino, è rimasto ferito gravemente alla testa dopo essere caduto dalle scale nella sua abitazione, battendo violentemente il capo. Soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato in codice rosso.