Cade dalla barca e muore, vittima un 59 anni - Sardegna

Ha avuto un malore improvviso, mentre si trovava a bordo della sua barca, ferma in banchina, ed è caduto in acqua. E' morto così Dante Bisio, 59enne (e non 76enne come inizialmente appreso), nella tarda mattinata di oggi nell'area del porticciolo di Perd'e Sali, a Sarroch, sulla costa sud occidentale sarda.

Le cause del decesso, come accertato dal 118 e dalla Guardia costiera, intervenuta sul posto, sono da attribuire al malore, forse un infarto che non ha lasciato scampo al 59enne. Sul posto, insieme alla Capitaneria di porto, sono intervenuti i carabinieri e i medici del 118 che hanno tentato di rianimare l'uomo, ma inutilmente.

Fonte: Ansa Sardegna